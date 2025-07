Candelo, l'Associazione MARES scende in campo per la solidarietà

“Crediamo che fare del bene sia il vero senso del nostro impegno”. Con queste parole, l'Associazione di Promozione Sociale M.A.R.E.S di Candelo ha scelto di devolvere parte dei ricavati delle prossime manifestazioni e dei mercatini in questo modo: 20 luglio, in occasione del mercatino celtico a villa Salino, all'associazione culturale Caballus di Cavaglià; 10 agosto, per il mercatino dei desideri al Ricetto di Candelo, ci sarà una donazione di cibo a Gattopoli; 14 settembre, durante Frammenti di Medioevo al Ricetto di Candelo, altra donazione al canile di Cossato "ASPA".