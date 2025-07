Questa mattina 5/07/25 la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento Volontario di Santhià è intervenuta nel comune di Villarboit in via Falletti di Barolo di fronte al cimitero e in via Gugliemo Marconi per la caduta di alberi e pali.

Arrivata sul posto la squadra dei Vigili del Fuoco ha provveduto a rimuovere e alla messa in sicurezza di un Palo delle telecomunicazioni ed un albero che ingombravano la sede stradale.

Presente sul posto il Sindaco.

Non si segnalano feriti