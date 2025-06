Dal Nord-ovest: auto in un dirupo a Pradleves (CN), interviene il Soccorso Alpino

Si è concluso da poco un intervento notturno dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, nel comune di Pradleves (CN), per una donna finita fuori strada con la propria automobile. L'allarme è stato lanciato intorno alle 3:00 di questa mattina, quando la conducente si trovava nell'autovettura al fondo di un dirupo tra Castelmagno e Campo Molino. I tecnici, intervenuti con il Vigili del Fuoco, hanno dovuto calarsi con le corde per raggiungere la donna ed effettuare le manovre di stabilizzazione e imbarellamento. In seguito, con tecniche alpinistiche, è stata issata fino alla sede stradale dove è stata consegnata all'autoambulanza per l'ospedalizzazione.

La caduta, secondo le prime analisi, le ha riportato una frattura al bacino e a un arto inferiore, ma non risulta in pericolo di vita. Le operazioni si sono concluse intorno alle 6:00.