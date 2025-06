Dal Nord Ovest - Violento scontro tra auto e moto, un minorenne in ospedale (foto di repertorio)

Grave incidente nel primo pomeriggio di ieri, martedì 24 giugno, a San Maurizio d’Opaglio. Un’auto e una moto si sono scontrate. Ad avere la peggio è stato un ragazzo minorenne, che viaggiava in sella alla moto: soccorso dal personale sanitario del 118, è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.