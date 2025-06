Concorso per 4.918 allievi carabinieri

È stato pubblicato in questi giorni il bando di concorso per il reclutamento 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo Appuntati e Carabinieri dell’Arma dei Carabinieri.

Può candidarsi chi è cittadino italiano in possesso o è in procinto di prendere il diploma entro la fine dell'anno scolastico.

I posti messi a disposizione dall'Arma dei Carabinieri per gli Allievi ammontano a 4918 in ferma quadriennale nel ruolo di appuntati e carabinieri semplici e sono divisi in questo modo:

3.421 volontari in ferma prefissata in servizio o in congedo e in ferma prefissata iniziale in servizio

1465 cittadini italiani

32 persone, di cui 22 volontari e 10 civili, in possesso di una certificazione A2 di lingua italiana

Leggi il bando

Le domande possono essere presentate sul portale www.carabinieri.it, fino giorno 7 luglio 2025.