Cremato al posto di un'altra persona: l'incredibile errore avvenuto all'obitorio.

Una vicenda che ha dell'incredibile. Uno scambio di persone che ha fatto sì che una famiglia abbia pianto per la morte di un padre e ne abbia anche sparso le ceneri, mentre un'altra non ha potuto dire addio ad un proprio caro. Tutto a causa dell'errore commesso dagli addetti dell'obitorio, che ha portato un uomo ad essere cremato nel novembre 2023 al posto di un altro.

Lo scambio di persona avvenuto nel novembre 2023

Dopo oltre un anno e mezzo, la vicenda è emersa e i figli del 56enne moldavo Vladimir Acristini, cremato per errore, ora chiedono giustizia. Da oltre 10 anni in Italia, Acristini viveva a Torino ed è mancato il 19 novembre di due anni fa.

Il funerale era previsto nel suo Paese d’origine, la famiglia ha sborsato quasi 8 mila euro a un’agenzia funebre moldava, prima che saltasse fuori la verità ed emergesse che c'era stato uno scambio di persona. Il corpo di Vladimir era stato cremato per errore, poiché destinato alla cerimonia prevista per un altro defunto, e le sue ceneri erano già state sparse dall’altra famiglia, convinta che si trattasse del loro caro.

La rabbia dei familiari: "Vogliamo un risarcimento"

Di qui, la decisione di sporgere denuncia ai carabinieri: ora la famiglia di Vladimir si attende un risarcimento per quanto accaduto, anche se il dolore provato non potrà mai essere ricompensato in alcun modo.

Intanto sono in corso accertamenti per individuare le responsabilità precise dell'accaduto. L'errore ha privato due famiglie del diritto di vivere un lutto in modo dignitoso, alimentando sofferenze che avrebbero potuto essere evitate con maggiore attenzione e rispetto nei confronti dei defunti.