Archivissima 2025, a Biella l’Archivio di Stato apre le sue porte e mette in mostra “Un domani possibile”

Continuando una tradizione che si ripete anno dopo anno, il prossimo venerdì 6 giugno l'Archivio di Stato di Biella parteciperà ad “Archivissima25. Il Festival e la notte degli archivi”. L’iniziativa, sviluppata da Promemoria in collaborazione con l’Associazione Archivistica Italiana e patrocinata dal Ministero della Cultura, è giunta alla sua sesta edizione.

Come ogni anno il festival Archivissima riunisce diverse istituzioni del territorio che, partendo da un tema comune, aprono le loro porte al pubblico con l’intento di promuovere e valorizzare i loro archivi. Quest’anno l’organizzazione ha scelto il tema #dallapartedelfuturo. L’Archivio di Stato di Biella partecipa alla Notte degli Archivi con un’apertura straordinaria della propria sede, in via Arnulfo 15/a, dalle 16 alle 20, durante la quale verrà proposta al pubblico la mostra documentaria "Un domani possibile. Storie di futuri immaginati".

Attraverso una selezione di testimonianze provenienti da diversi fondi archivistici prenderanno vita storie di futuri possibili che, nel passato, hanno riguardato la città ed il territorio biellese in ambito architettonico, sociale e civile: piccoli passi avanti, progetti innovativi, idee rimaste solo “sulla carta” e mai realizzate… ma che ci immergono in una realtà desiderosa di proiettarsi in un futuro caratterizzato da grandi ambizioni, progresso e migliori condizioni di vita. L’evento, organizzato dal personale dell’Archivio di Stato, prevede accesso libero e gratuito e non necessita di prenotazione.

Parzialmente in contemporanea, l’Archivio di Stato parteciperà anche all’iniziativa prevista per la stessa serata, dalle 17.30 alle ore 20 nella Biblioteca civica di piazza Curiel, insieme ad altre realtà archivistiche del territorio, tra le quali l’Archivio del Capitolo di Santo Stefano e diversi enti aderenti alla Rete Archivi Biellesi (Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Centro di documentazione sindacale “Adriano Massazza Gal”, Città di Biella - Biblioteca Civica, Comune di Tollegno, DocBi - Centro Studi Biellesi ODV, Elettrotecnica Vallestrona, ITIS Q. Sella, Santuario di Oropa, Unione Industriale Biellese). La serata sarà divisa in due parti: un momento di restituzione al pubblico durante il quale gli enti partecipanti presenteranno alcuni documenti scelti in base al tema guida della manifestazione; nella seconda parte della serata sarà possibile per i visitatori svolgere un laboratorio a tema archivistico.