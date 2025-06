Sinner non si ferma, è semifinale al Roland Garros

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Ancora una vittoria, ancora in tre set. Jannik Sinner va di fretta, liquida anche la sorpresa Alexander Bublik e come un anno fa raggiunge le semifinali del Roland Garros, dove se la vedrà col vincente del match fra Alexander Zverev e Novak Djokovic. Altra prova di forza per il 23enne altoatesino, che soffre parzialmente solo nel secondo set prima di piegare il rivale 6-1 7-5 6-0 in un'ora e 49 minuti di gioco. Sesta semifinale Slam in carriera per Sinner, la terza consecutiva dopo Us Open 2024 e gli Australian Open di inizio stagione. "Ci eravamo già affrontati altre volte, ma contro avversari del genere non sai mai cosa aspettarti - le parole del campione azzurro a fine match - Ho cercato di essere il più continuo possibile. Le condizioni erano particolari. Mi sono scaldato con il tetto chiuso e poi è uscito il sole". Anche oggi una prestazione di grande solidità. "Lavoro molto sulla consistenza del gioco. In partite del genere è importante sbagliare poco. C'era poco ritmo e sono contento di essere in una semifinale Slam".Sinner proverà ora a fare l'ultimo passo e raggiungere l'ultimo atto sulla terra rossa di Parigi. E chissà, magari dando vita a un derby tricolore visto che dall'altra parte del tabellone Lorenzo Musetti proverà a buttare giù dal trono Carlos Alcaraz e raggiungere la sua prima finale in un Major. Solo un'altra volta nella storia del tennis due italiani sono arrivati tra i migliori quattro di uno stesso Slam: erano Pietrangeli, che avrebbe trionfato per la seconda volta di fila, e Sirola proprio al Roland Garros nel 1960. La finale, intanto, l'hanno raggiunta nel doppio misto Sara Errani e Andrea Vavassori, già campioni a New York lo scorso anno, battendo Shuai Zhang e Marcelo Arevalo 6-2 6-3.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).