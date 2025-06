Tollegno entra nel mondo di Archivissima, è la prima volta al Festival degli Archivi

Per la prima volta Tollegno partecipa, con la sua Biblioteca Comunale, ad Archivissima, il più importante festival nazionale dedicato alla promozione degli archivi storici, grazie alla recente richiesta di adesione del Comune alla Rete degli Archivi del Biellese. Un traguardo importante che segna l’ingresso della comunità tollegnese in un circuito culturale di valore nazionale, riconoscendo e valorizzando il patrimonio documentale locale.

L’appuntamento è per venerdì 6 giugno alle 20.45 presso lo Spazio 0-100 di via Garibaldi 70, con un evento dal titolo evocativo: “Ti racconto un documento”. In linea con il tema scelto per l’edizione 2025 del festival – il “futuro” – sei narratori guideranno il pubblico in un viaggio emozionante tra le carte e le storie di Tollegno, dimostrando come gli archivi non parlino solo del passato, ma siano veri e propri strumenti per costruire il domani.

Protagonisti della serata saranno documenti provenienti dal ricco Archivio Storico del comune di Tollegno, dalla Società Filarmonica "La Musica", dalla storica Cooperativa Alimentaria intitolata a Cavour, e dalla Società di Mutuo Soccorso e Istruzione, tutte realtà che hanno contribuito in maniera significativa alla vita sociale e culturale del paese.

«Con questa partecipazione, Tollegno si inserisce con orgoglio nel panorama culturale biellese e nazionale, riscoprendo e condividendo storie locali che meritano di essere conosciute, valorizzate e tramandate» dichiara il sindaco Lele Ghisio.