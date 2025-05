Sequestri e confische per 6 milioni ad esponenti della ‘Ndrangheta

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, con il supporto del Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), ha portato a termine un'operazione che ha consentito di applicare una serie di misure di prevenzione patrimoniali (sequestri e confische) per un valore complessivamente stimato in circa 6 milioni di euro.Il provvedimento scaturisce da una mirata analisi operativa che ha permesso di individuare diverse persone che, rivestendo posizioni di rilievo all'interno di importanti cosche della 'ndrangheta, avevano indebitamente accumulato, negli anni, ingenti patrimoni illeciti.In particolare, alcuni dei destinatari dei provvedimenti avrebbero fornito un significativo contributo alle attività criminose di alcune delle più importanti cosche locali di 'ndrangheta, tra le quali le famiglie "Tegano", "Alvaro", "Piromalli", "Pesce" e "Bellocco".Gli appositi accertamenti economico-patrimoniali esperiti - nei confronti degli stessi soggetti nonchè dei componenti dei rispettivi nuclei familiari - hanno permesso di rilevare, inoltre, come il patrimonio a loro riconducibile risultasse di valore significativamente sproporzionato rispetto ai redditi ufficialmente dichiarati.I provvedimenti di sequestro e confisca che hanno riguardato, tra l'altro, 47 immobili (28 fabbricati e 19 terreni), 3 ditte individuali operanti nei settori del commercio al dettaglio di ricambi per autoveicoli, del commercio all'ingrosso di rottami, dei trasporti e agricolo, quote di partecipazione di una società operante nel settore della lavorazione delle pietre e del marmo, 6 autoveicoli, 2 orologi di lusso, risorse finanziarie e denaro contante, come accennato, per un valore complessivo stimato pari a circa 6 milioni di euro.Tra i beni oggetto di confisca, si annovera anche un illecito credito tributario di ingente valore, individuato e sottoposto a sequestro d'urgenza poco prima del tentativo di incasso da parte di un noto esponente della cosca "Libri".- Foto: ufficio stampa Guardia di Finanza - (ITALPRESS).