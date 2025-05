Biella, dopo l’Adunata bar regala panini invenduti e li dona ai bisognosi FOTO

Adunata a Biella. Un fiume di gente, tanti, tantissimi Alpini ma non solo, che hanno consumato i loro pasti soprattutto però in centro. E qualche attività nelle vie laterali che aveva aspettative più alte lunedì si è trovata ancora con tantissimi panini, che ha così deciso di regalare e donare anche alla Caritas.

Rosalba Gaudelli del Malibù in via Dante è tra loro: "Le aspettative erano molto alte, mi aspettavo tanta gente in più che venisse a mangiare, invece lunedì mi sono trovata con tantissimi panini e non sapevo cosa farmene. Buttarli non se ne parla, sono contro lo spreco, e quindi ho messo un post su social per dire che li regalavo e in due ore erano finiti! Mi ha fatto piacere, anche perchè sono venute persone bisognose e le ho potute aiutare, e tanti li ho anche portati alla Caritas, va sempre bene, almeno ho aiutato anche chi è in difficoltà".

Rosalba è comunque soddisfatta dell'Adunata: "Ok non ho venduto tutti i panini ma ho lavorato comunque bene - racconta -. Mi sono fatta pubblicità con i social e sono arrivati tantissimi Alpini. Sicuramene ho esagerato con i panini, ma anche donandoli sono finiti, quindi è andata anche bene così. Sono venute da me anche tante persone che non conoscevo per via dei panini regalati e chissà che un domani non passino di qui anche per un caffè o per altro, fa sempre piacere!".