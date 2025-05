Ponderano celebra l’Adunata degli Alpini con musica, memoria e comunità FOTO e VIDEO

foto e video Mattia Baù per newsbiella.it

Mattinata all’insegna del ricordo, della musica e dello spirito alpino quella che si è svolta a Ponderano questa mattina oggi sabato 10 maggio in occasione dell’Adunata nazionale degli Alpini. Il momento celebrativo ha preso il via alle 9.30 presso la sede delle penne nere in Strada Vicinale al Cimitero, con l’Alzabandiera accompagnato dalla fanfara di Udine, che ha poi guidato la sfilata degli Alpini lungo le vie del paese.

La cerimonia è proseguita con la deposizione della corona in memoria dei Caduti, un gesto solenne che ha dato il via al corteo, diretto alla casa di riposo Don Matteo Zanetto. Qui, gli ospiti della struttura hanno potuto assistere a un concerto speciale offerto dalla fanfara, in un momento toccante di vicinanza e condivisione. La tappa successiva è stata piazza della Chiesa, dove si è tenuto un ultimo intervento musicale prima del ritorno alla sede.

In serata alle 18.30, si terrà la Santa Messa animata dal coro parrocchiale ANA di Preganziol (Treviso). A seguire, alle 20, la chiesa parrocchiale ospiterà un concerto con protagonisti i cori ANA di Preganziol, Passons (Udine) e La Baita di Carate Brianza, per un gran finale all’insegna della tradizione e del canto alpino.