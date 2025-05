L'Adunata a Biella prosegue, oggi lancio dei paracadutisti al Pozzo e sfilata da piazza Duomo

Archiviata l'apertura ufficiale della 96° Adunata Nazionale, è tempo di prendere parte alla seconda giornata della storica manifestazione. Oggi, sabato10 maggio, alle 10, avrà luogo l'incontro tra l'ANA, le sezioni all'estero, le delegazioni Ifms e i militari stranieri nell'auditorium di Città Studi, a Biella. L'evento è solo su invito.

Alle 13, invece, tutti allo stadio Pozzo Lamarmora di Biella a immortalare il lancio e l'arrivo dei paracadutisti. Qualche ora dopo, ci si sposta in piazza Duomo per la Santa Messa, a cui seguirà la sfilata con il labaro ANA e il vessillo della sezione di Biella, assieme al saluto delle autorità, come il sindaco di Biella e i presidenti di Regione, Provincia e ANA nazionale, nei locali della biblioteca civica di piazza Curiel.

La giornata si concluderà con i concerti itineranti con cori e fanfare alpine a partire dalle 21. Infine ricordiamo che sarà ancora attiva l’area pedonale alpina con divieto di circolazione e divieto di sosta con rimozione forzata, in tutta l’area. Sarà consentito il rifornimento di merce ai mezzi accompagnati da documento di trasporto dalle 4 alle 7.