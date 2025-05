Adunata a Biella, notte bianca a Cossato tra musica per le strade e grande festa al mercato coperto FOTO

Stand enogastronomici, musica per le strade, mercatini e gli Alpini a rallegrare gli animi di tutti. Tutto questo ha saputo regalare la prima notte bianca, andata in scena nelle vie principali di Cossato nella serata di ieri, 9 maggio.

Grande affluenza di persone anche nel mercato coperto di piazza Croce Rossa, dove la maggior parte delle famiglie e delle penne nere si sono ritrovate per festeggiare la 96° Adunata Nazionale, in attesa della grande sfilata, prevista per domani, 11 maggio.