Biella si prepara ad accogliere l'Adunata, l'assessore Franceschini: “Il contesto urbano è riqualificato”

L’assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini comunica con soddisfazione che il vasto piano di manutenzione urbana avviato nei mesi scorsi è in fase avanzata di esecuzione.

Grazie all’impegno costante e alla collaborazione tra l'Ente, le ditte specializzate e il personale comunale, la città si prepara a presentarsi ordinata e riqualificata in vista della 96ª Adunata Nazionale Alpini, un evento di grande prestigio per Biella e per l’intero territorio.

“Il progetto ha riguardato il rifacimento e la manutenzione di molte strade cittadine, la riqualificazione e la manutenzione di aree verdi e parchi urbani, nonché il potenziamento e la riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, garantendo spazi più sicuri e accoglienti per residenti e visitatori – spiega - La manutenzione e la cura della città sono un impegno che ho portato avanti con determinazione insieme al mio dirigente l’architetto Paolo Volpe e ai suoi collaboratori”.

E aggiunge: “Ora Biella è pronta ad accogliere gli Alpini e tutti i partecipanti all’Adunata in un contesto urbano riqualificato e accogliente. Esprimo un sincero ringraziamento a tutte le ditte che hanno operato con professionalità e dedizione. Un ringraziamento particolare va anche al personale del comune di Biella, che con impegno e dedizione ha contribuito attivamente alla realizzazione degli interventi, garantendo il successo del piano di manutenzione urbana e la cura degli spazi pubblici. I lavori, distribuiti su tutto il territorio cittadino, sono stati eseguiti e proseguono con una programmazione mirata per ridurre al minimo i disagi e garantire un miglioramento tangibile degli spazi urbani”.