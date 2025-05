A Sagliano Micca la bandiera più lunga del Biellese cresce ancora di più

Continua a crescere il Tricolore di Sagliano Micca. A darne notizia l'amministrazione comunale sui propri canali social: “Qui, il Tricolore non è solo simbolo: è un respiro collettivo, un filo di orgoglio che unisce generazioni, storie e mani per tanto volontariato. La nostra bandiera, la più lunga del Biellese, quest’anno, con l’Adunata degli Alpini a Biella, si è fatta ancora più lunga.Più metri, più emozione, più amore per questa terra e per chi la onora ogni giorno. Una bandiera che cresce con noi. Passo dopo passo, metro dopo metro”.