Funerali Papa Francesco, l'ingresso di Trump e Zelensky: incontro lampo?

(Adnkronos) -

Incontro lampo tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a San Pietro? Il presidente degli Stati Uniti ha reso omaggio al feretro di Papa Francesco all'interno della Basilica di San Pietro prima dei funerali.

Trump, con la moglie Melania, si è fermato in raccoglimento verso le 9.40, a circa 20 minuti dall'inizio della cerimonia. Dopo di lui, davanti al feretro si è fermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha poi rapidamente preso posto in piazza. Uno dopo l'altro, sono entrati i vari leader: dal principe William a Re Felipe, dal premier britannico Keir Starmer al presidente argentino Javier Milei. Trump, invece, si è attardato. Il presidente degli Stati Uniti è arrivato in piazza San Pietro alle 10, durante il minuto di raccoglimento, seguito a pochi metri dal presidente francese Emmanuel Macron. Pochi secondi dopo, l'ingresso di Volodymyr Zelensky: il presidente ucraino è stato accolto dagli applausi. Un incontro lampo prima della cerimonia?