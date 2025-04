Perché i prezzi delle auto usate sono saliti: La Concessionaria informa

Negli ultimi anni, chi ha cercato di effettuare un acquisto di auto usate in concessionaria si sarà sicuramente accorto di un fenomeno inaspettato, ovvero che i prezzi medi delle occasioni in vendita sono aumentati anche in modo significativo. Ma cosa c’è dietro questo trend? A rispondere sono gli esperti del settore che spiegano quali sono i fattori che hanno influenzato il mercato e perché oggi conviene comunque optare per un’ auto usata in concessionaria , piuttosto che da un privato.

Carenza di auto nuove: il primo anello della catena per l'usato

Uno dei principali motivi dell’aumento dei prezzi delle auto usate è la difficoltà di approvvigionamento delle auto nuove, infatti a partire dal 2020, la pandemia ha rallentato la produzione delle “quattro ruote”, aggravata dalla successiva crisi dei microchip, fondamentali per l'elettronica di bordo. I tempi di attesa per i nuovi modelli si sono allungati, spingendo così molti acquirenti verso l’usato.

Questa improvvisa impennata della domanda ha avuto un impatto diretto sui prezzi e le concessionarie di auto usate si sono trovate a dover far fronte a un numero crescente di richieste, con un’offerta limitata e in continuo assottigliamento.

Numero minore di permute per le auto usate meno stock di occasioni in concessionaria

Un altro aspetto critico è la riduzione delle permute di auto usate, in quanto essendoci un numero minore di persone che acquistano il nuovo, ci sono anche meno mezzi da ritirare per le concessionarie multimarca e gli Autosaloni. Di conseguenza, lo stock disponibile è diminuito, facendo salire ulteriormente i prezzi per i modelli più richiesti.

L'aumento generale dei costi ha influito sui prezzi delle auto usate

Come tutti sappiamo, vi è stato un aumento generale dei costi di gestione per le concessionarie multimarca di auto usate, legato all’inflazione, all’energia, ai trasporti e alla manutenzione dei veicoli. Tutti questi fattori incidono sul prezzo finale dell’auto usata in concessionaria, anche se molte realtà cercano di contenere l’impatto per il cliente.

Compro auto usate oppure il nuovo da immatricolare

Nonostante l’aumento dei prezzi, effettuare l'acquisto di auto usate in concessionaria rimane una scelta strategica per diversi motivi:

Tempi di consegna immediati rispetto al nuovo

Prezzi comunque inferiori rispetto all'acquisto di un veicolo nuovo

Controlli certificati e garanzie affidabili

Possibilità di trovare modelli recenti e in ottime condizioni

Pertanto, affidarsi a un rivenditore di auto usate serio e consolidato sul territorio, è possibile ricevere una consulenza personalizzata per l'acquisto, valutare soluzioni di finanziamento su misura e ritirare un'occasione seppur con qualche anno di vita, completamente controllata e garantito, senza sorprese.

La concessionaria e l'aumento dei prezzi delle auto usate

Il mercato dell’usato ha subito cambiamenti profondi, tuttavia resta un punto di riferimento per chi cerca un buon compromesso tra qualità e risparmio, quando si decide di rivolgersi a una concessionaria multimarca. Allora, eccepito che oggi l'usato possiede un valore più elevato rispetto a qualche anno fa, rivolgersi ad un Autosalone Multimarca rappresenta la soluzione maggiormente sicura in termini di garanzie, rispetto a quella offerta da un privato.

Chi desidera acquistare con serenità deve solo fare la scelta giusta: affidarsi a professionisti del settore che sanno come tutelare il cliente, anche in un mercato in evoluzione.