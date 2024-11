Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, tra inaugurazione di panchine rosse e momenti di riflessione nella provincia di Biella

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 54/134 del 17 dicembre 1999. In questa giornata, l'ONU invita tutti gli Stati a promuovere attività di sensibilizzazione sulla violenza di genere, con particolare attenzione ai contesti scolastici ed educativi.

Ogni anno, il Ministero dell’Istruzione e del Merito organizza diverse iniziative, coinvolgendo studentesse e studenti nella lotta contro ogni forma di violenza. Le scuole sono chiamate a realizzare progetti, percorsi educativi, attività interdisciplinari e metodologie laboratoriali. Quest’anno, queste iniziative si svolgono anche in linea con le nuove Linee Guida per l’insegnamento dell’Educazione Civica.

E per quanto riguarda il nostro territorio, sono diverse le iniziative che istituzioni e Comuni hanno messo in campo per ricordare questa giornata.

In tribunale a Biella è stata allestita la mostra “Com'eri vestita?”, voluta dal Comitato Pari Opportunità istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Biella, che resterà visitabile fino al 16 dicembre da tutti coloro che si recheranno nelle aule del palazzo di giustizia.

A Benna sono state esposte in paese una cartolina, un fiore, una frase riguardante la lotta alla violenza di genere, mentre a Borriana è andato in scena "Voci spezzate in armonie ribelli". E sabato a Biella ci sono stati altri eventi.

E oggi, lunedì 25 novembre che è la Giornata internazionale Biella e gli altri comuni sono ancora impegnati in diverse iniziative.

Tra queste, ci sono la mostra Shamsia Hassani a cura di Voci di Donne che sarà inaugurata all'Istituto Gae Aulenti a Biella alle 9,30 e l'inaugurazione della panchina rossa a Pettinengo alle 10,15 nei pressi della scuola dell'infanzia.

A Mottalciata alle 12 sarà inaugurata una panchina rossa , mentre a Viverone dalle 10 alle 17 all'Agorà in via Umberto è prevista un'esposizione artistica.

Anche a Cossato ci saranno diverse iniziative. Alle 16.30, ci sarà la performance teatrale del Gruppo teatrale d'istituto "I copioni" del Liceo Cossatese e Vallestrona. A seguire, intorno alle 17 circa, camminata di sensibilizzazione nelle vie del centro. Al termine, intorno alle 17.30 circa, nel viale pedonale lungo torrente Strona, inaugurazione della nuova panchina rossa.

Il Centro Commerciale I Giardini di Biella, gestito da Odos Group, rinnova il suo impegno costante nella lotta contro la violenza di genere, e oggi il 25 novembre, ha organizzato una serie di iniziative in collaborazione con la Questura di Biella, il Comune di Biella e numerose associazioni locali, con l'obiettivo di sensibilizzare ed educare la comunità sul tema della violenza contro le donne, promuovendo il rispetto reciproco e l'uguaglianza di genere. Alle 14,30 verrà anche inaugurato un corner permanente panchina rossa.