A Ponderano una Panchina Rossa per dire “no” alla violenza sulle donne

Sabato scorso, a Ponderano, la presidente della Commissione Pari Opportunità Ilaria Zaccaria, affiancata dal sindaco Roberto Locca e dagli amministratori comunali ha inaugurato la Panchina Rossa come messaggio contro i femminicidi e la violenza sulle donne in Piazza Alpini d’Italia, di fronte all’ingresso della scuola primaria. L’inaugurazione della panchina è stata rimandata a causa del blocco degli eventi dovuto alla pandemia da coronavirus.

A proposito di questo, è interessante evidenziare, come registrano i dati Istat della Regione Piemonte, che durante il lockdown sono state 5031 le telefonate al numero 1522 (servizio pubblico promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità). Il numero, gratuito, attivo 24 ore su 24, accoglie con operatrici specializzate le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking, il 73% in più sullo stesso periodo del 2019. Si evince che il Covid-19 ha generato un aumento significativo dei casi di violenza contro le donne, in conseguenza dell’adozione di misure di limitazione degli spostamenti e della libertà di movimento.

“Questa panchina rappresenta un simbolo ed un segno visivo molto forte per contrastare la violenza che viene perpetrata contro le donne. Proprio quelle donne portatrici di un comune sentire di valori e ideali costruttivi volti al bene comune – spiega Ilaria Zaccaria - Le violenze che sono costrette a subire le donne non sono solo quelle di tipo fisico, forse sono quelle che fanno più notizia e appaiono sui giornali, ma sono anche tutte le forme sottili e subdole di soprusi silenziosi che devono accettare le donne vessate Essa deve essere un grido di protesta e di visibilità affinchè tutti noi veniamo sensibilizzati e responsabilizzati a denunciare e contrastare le forme di odio che colpiscono le donne. Ringraziamo Mauro Ramella Pralungo per aver offerto la verniciatura della panchina e il signor Rossetti per aver contribuito alla sua posa”.

L’inaugurazione della panchina si è conclusa con un simbolico lancio di palloncini, in quanto “Il palloncino è fragile eppure regala gioia da subito, non usa la forza per conquistare, divertire e portare allegria. Il palloncino se vola è molto difficile da recuperare, da questo nasce la cura e l’attenzione, il tenerlo vicino, il tenerlo con cura. Basta poco però a “scoppiare”, basta poco a trasformare una risata in pianto… Si può ferire, ma si può anche evitarlo, la leggerezza è bella, però non sempre è valida e vincente. Quel palloncino può veramente far sorridere e potrà tenere compagnia per tante ore, tutto dipenderà da quanti “sassi” troverà intorno e se cadrà sull’erba delicata o sulla roccia affilata..”