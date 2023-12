A 90 anni Leandro colora di rosso una panchina a Lessona contro la violenza sulle donne, FOTO e VIDEO

"Era la panchina che avevo messo in quel punto della via quando i miei nipoti aspettavano il pulmino per andare a scuola, e in questi giorni mi è venuto in mente di colorarla di rosso per dare un segnale, contro la violenza sulle donne. Ho comprato un barattolo di colore rosso e l'ho pitturata". Leandro abita a Lessona. Ha 90 anni, e in questi giorni ha seguito i media locali, dove tra i temi più ricorrenti c'era la violenza contro le donne. Il 25 è stata anche la giornata internazionale.

"Quando ero giovane - racconta Leandro - mia mamma mi diceva sempre: Leandro non prendere mai in giro le ragazze, perchè un domani quando sarai papà non sarai contento se prenderanno in giro tua figlia. E così ho fatto".

Leandro ha una bella famiglia, numerosa. Cucina per i nipoti. Attorno a sé ha tanto amore, e tanto ne regala anche altri altri. "Ai miei tempi quando ero giovane non si parlava di violenza contro le donne, ma è giusto farlo - conclude Leandro -. Io consiglio ai giovani di amare le donne. Devono cercarsi quella che più gli piace e condividere con lei la loro vita, portando a loro tanto rispetto, quello che una volta forse un po' mancava, nei loro confronti".