Di Caterina (Alis): "Presenza delle istituzioni messaggio positivo"

(Adnkronos) - "Vedere le istituzioni presenti qui a LetExpo ci manda un chiaro messaggio positivo. La politica ascolta e interviene. La loro presenza ci dimostra che sono pronti ad ascoltare le istanze e le esigenze per avere il termometro di questo Paese. Un Paese fatto di persone che lavorano, che hanno voglia di fare, di produrre, dimostrando che l’Italia è al centro del mondo rispetto a tanti valori che altri cercano di rivendicare". Così Marcello Di Caterina, vicepresidente e direttore generale di Alis, durante l’inaugurazione della quarta edizione di LetExpo, la fiera di riferimento per i trasporti, la logistica, i servizi alle imprese e la sostenibilità, promossa da Alis in collaborazione con Veronafiere.

"Saranno quattro giorni di incontri con logistica, trasporti e servizi al centro del nostro Paese. Questo è un risultato che insieme al presidente Grimaldi portiamo con grandissimo orgoglio. Siamo felici di avere le importanti presenze venute qui a Verona per LetExpo".