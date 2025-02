Comprare o affittare casa a Biella: quanto si spende e perché rivolgersi a un’agenzia immobiliare

Dopo un periodo di stasi, il mercato immobiliare biellese mostra segnali positivi e incoraggianti soprattutto per chi vuole vendere casa o fare affari immobiliari. A dicembre 2024, secondo degli studi di settore, i prezzi medi degli immobili in città risultavano superiori del 7.3% rispetto a quelli di dicembre 2023 seguendo un trend che ha riguardato l’intera regione Piemonte (nel capoluogo, Torino, in quel mese i prezzi degli immobili risultavano superiori del 4.2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, ma l’aumento maggiore è stato quello registrato ad Asti con un +7.4% rispetto al 2023).

Aumentano i prezzi delle case in vendita e in affatto a Biella

Il trend positivo riguarda sia gli immobili in vendita a Biella e sia quelli in affitto. A dicembre 2024 chi vendeva casa in città chiedeva un prezzo medio di 776 al metro quadrato. Non è la quotazione immobiliare maggiore che abbiano raggiunto gli immobili residenziali a Biella, che a giugno 2024 per esempio erano valutati 786 euro al metro quadrato. Il prezzo attuale degli immobili a Biella è lontano però anche dal minimo di 693 euro al metro quadrato registrato a gennaio 2023, cosa che rende conveniente per chi vuole vendere casa rivolgersi a un’agenzia immobiliare a Biella per una consulenza e una valutazione gratuite.

Per gli immobili in affitto, focalizzandosi sempre sul solo segmento residenziale, attualmente il prezzo medio è di 6.87 euro al metro quadro: si tratta di oltre il 9.5% in più rispetto al 2023 e il trend positivo che ha interessato il mercato immobiliare cittadino appare ancora più evidente se si considera che nel periodo pre-pandemico il prezzo medio degli affitti a Biella non superava i 5.27 euro al metro quadrato.

Dove conviene comprare o affittare casa a Biella oggi

Per quanto riguarda le zone di Biella in cui c’è più richiesta immobiliare si tratta – con poca sorpresa – del centro storico, della zona di Chiavazza, di Via della Repubblica e dintorni, del quartiere Pavignano e dei dintorni di Via Torino. In queste zone i prezzi degli immobili in vendita e in affitto sono leggermente sopra la media cittadina, ma è ancora possibile fare ottimi affari affidandosi ad agenzie immobiliari con esperienza e capaci di confezionare proposte in linea con i gusti e le esigenze dei singoli clienti. In via del tutto generica si può dire a proposito che chi cerca casa a Biella cerca soprattutto appartamenti, seguendo una tendenza tipica delle città medio-grandi. Anche le mansarde sono, però, tra le tipologie di immobili residenziali più richieste oggi dagli acquirenti biellesi: secondo alcuni dati di settore la domanda è cresciuta del 10% negli ultimi tre mesi.

Cercare una casa in provincia di Biella, un’alternativa ai costi e al caos del centro

Come altre città italiane delle stesse dimensioni Biella è interessata al momento da un allargamento dell’interesse immobiliare anche verso l’hinterland, dove con lo stesso budget ci si può assicurare immobili più grandi e tutta la comodità e i comfort di una zona non centrale. Non sorprende, così, che l’aumento dei prezzi delle case registrato a Biella abbia interessato anche la provincia dove per un immobile in vendita si paga oggi in media 631 euro al metro quadrato e per uno in affitto 6.30 al mese al metro quadrato (quasi il 7% in più rispetto allo scorso anno).