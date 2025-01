Treni, continuano i lavori sulla Biella-Novara e cambiano gli orari

Novità per i pendolari. Trenitalia comunica che le attuali piccole modifiche di orario della Biella-Novara per i cantieri proseguiranno fino al 28 febbraio 2025, in quanto i cantieri proseguono fino a Cossato.

Resteranno in vigore invece fino al 14 luglio 2026 gli attuali orari dei treni 11604 e 11605 per dare stabilità all'orario e alla coincidenza con il Regionale veloce a Novara per Milano.

Quindi sulla linea Novara-Biella San Paolo il treno 11605 con partenza da Biella alle 5.24 e arrivo a Novara alle 6.24 anticipa la partenza alle 5.20 e di conseguenza cambiano gli orari di passaggio a Cossato (5.31), Rovasenda (5.46), Carpignano (5.54), Casaleggio (6.06), Agognate (6.16) e Novara alle 6.22).

Il Regionale 11604 con partenza da Novara alle 5.58 anticipa la partenza alle 5.53 e quindi transiterà ad Agognate alle 5.58, Carpignano alle 6.12, Rovasenda alle 6.20, Cossato alle 6.35 e arriverà a Biella San Paolo alle 6.48.