Biella è la 430° citta nel mondo per volume di traffico, ogni anno si perdono 27 ore in coda

Un recente studio di Inrix, società specializzata in mobilità, conferma Torino tra le città italiane più congestionate proprio a causa del traffico, con una media di 44 ore annue trascorse in coda, alla ricerca della via per tornare a casa o peggio ancora di un parcheggio, che la posizionano al quinto posto in Italia e al 119° nel mondo.

Ma in questa speciale classifica tra quasi 1000 città nel mondo udite udite c’è Biella che si piazza al 430° posto, con una media di ore perse pari a 27 nel corso dell’anno. Pensate se siete un turista e volete passare qualche giorno nel nostro capoluogo mettete in conto un giorno in più e sarà bello mentre si viaggia a passo d’uomo vedere le nostre bellezze outdoor magari ascoltando della buona musica.

Ma le altre città piemontesi ? Vercelli è ben distante, e qui scatta l’orgoglio biellese: loro sono 668° però risparmiano ben 9 ore ma noi ci teniamo Biella col suo traffico. A proposito se volete andare a Istanbul, mettete in conto una settimana in più.