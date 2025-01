Ancora piogge fino a domenica, è allerta gialla nel sud del Piemonte

Nel corso del pomeriggio odierno una circolazione depressionaria si isolerà sulla Francia ed entrerà in fase con una seconda circolazione depressionaria in risalita dal Nord Africa nella giornata di domani, andandosi a posizionare sulle Baleari. Lo scrive Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Tale configurazione manterrà tempo perturbato sulla nostra regione dal pomeriggio e fino alle prime ore di domenica, con precipitazioni che nella serata potranno risultare intense sul basso Alessandrino per sconfinamento di rovesci e temporali dal Genovese. Domani sono attese precipitazioni moderate diffuse e persistenti, ad eccezione dei settori più settentrionali dove i fenomeni risulteranno mediamente deboli. Le precipitazioni saranno a carattere nevoso a partire dai 700-900 m di quota, localmente attorno ai 600 m sul basso Cuneese. Nelle prossime 36 ore sono infatti previsti accumuli di neve fresca al suolo localmente anche intorno ai 40-60 cm oltre i 1300-1500 m, in particolare tra Alpi Cozie e Liguri e tra i 15-20 cm a quote collinari sul cuneese. Un miglioramento è previsto nel corso della mattinata di domenica con le ultime deboli nevicate che si attarderanno all’interno delle valli del Cuneese fino alla tarda mattinata”.

In considerazione delle previsioni meteorologiche, il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per la giornata di domani un bollettino contenente allerta gialla per neve sulle Alpi Marittime e Liguri (zone E ed F) per possibili disagi legati alla viabilità.