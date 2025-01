Procedure doganali e digitalizzazione. Chiara Bonino: "Importante supportare le imprese nell'internazionalizzazione"

La digitalizzazione dei documenti, come gestire gli obblighi di archiviazione nel rapporto con gli enti verificatori, i vantaggi di gestione attraverso strumenti digitali: sono i principali temi che sono stati affrontati durante l'incontro "Procedure Doganali 2025: completata la transizione digitale", che si è svolto nei giorni scorsi all'Unione Industriale Biellese.

"Il supporto all’Internazionalizzazione è e sarà sempre più importante per le imprese, soprattutto per il tessuto industriale biellese che è caratterizzato da una forte vocazione all’export - afferma Chiara Bonino, delegata Uib all'Internazionalizzazione -. La rapidità e la complessità con cui variano gli scenari geopolitici internazionali, a partire dalla nuova presidenza americana che si è ufficialmente aperta con il giuramento di Donald Trump, impongono un aggiornamento costante e affidabile delle informazioni necessarie alle imprese, a cui si aggiunge il vantaggio di poter approfondire le tematiche nel confronto con gli esperti e attraverso il networking fra imprenditori. Inoltre, in questo periodo di appuntamenti fieristici per il settore tessile, sarà possibile valutare i primi segnali di un’inversione di tendenza che lascia intravedere la ripresa, quindi nuove opportunità di sviluppo. Una buona strategia di internazionalizzazione rappresenta un enorme vantaggio competitivo per le nostre imprese ed è il primo passo perché il made in Italy possa continuare a presidiare l’eccellenza del mercato mondiale. Supportare le imprese in questa azione è dunque vitale per l’economia, la creazione di ricchezza e di benessere".

Grazie agli esperti dell'Associazione, che hanno illustrato il Servizio integrato dedicato all'Internazionalizzazione, e del partner EasyFrontier, le imprese partecipanti hanno potuto avere una panoramica delle soluzioni integrate come lo status di "Luogo approvato" e l'utilizzo di tools informatici, per governare l'intero processo delle procedure doganali e gestire in modo corretto, efficiente ed efficace i documenti doganali import/export validi ai fini legali contabili e fiscali, compreso il visto uscire (MRN) per le esportazioni. A partire dal 2 dicembre 2024, infatti, come previsto dalla Decisione della Commissione 2023/2879, le bollette doganali di export sono disponibili esclusivamente in formato elettronico attraverso il portale dell’Agenzia delle Dogane.