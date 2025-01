Un milione e mezzo per restauri in Tribunale e in Comune, Olivero: "Verso un miglioramento dei servizi" FOTO

Per il Sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro è quasi “un risarcimento” dopo anni di abbandono, e per il sindaco Marzio Olivero un intervento impossibile senza l'intervento del Ministero. La cifra è di quelle importanti: si parla di circa 1 milione 500 mila euro nella totalità dei tre interventi che riguardano Palazzo Oropa, il Tribunale e i locali dove si trova il Giudice di Pace. Nella giornata di ieri lunedì 27 gennaio a Palazzo Oropa c'è stata la firma della convenzione tra Comune di Biella e il Ministero dell'Interno grazie alla quale a Biella arriveranno dal Ministero 1040 euro, per dare il via ai lavori di rifacimento della copertura di Palazzo Oropa e interventi sugli impianti di condizionamento.

A fare gli onori di casa è stato il sindaco di Biella Marzio Olivero: “Oggi si firma la convenzione con la quale il Comune di Biella si impegna a fare da stazione appaltante, quindi si occuperà sia della progettazione, sia poi della rendicontazione dei lavori. Ritengo che nell'arco di un anno e mezzo si potranno riuscire a portare a termine. Sono interventi oltretutto che richiedono sempre parecchio tempo, in particolare per il palazzo di giustizia, vincolato alla Soprintendenza, e che per quando ci riguarda, senza l'aiuto di Ministero non saremmo stati in grado di affrontare autonomamente. Un intervento che per Biella significa anche una migliore fruibilità oltre che del tribunale, anche degli uffici qui al terzo piano del Comune, che si tradurrà anche in un miglioramento dei servizi assolutamente significativo”.

Orgoglioso il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro: “Biella è una provincia per ora che ha sempre fortemente contribuito al gettito nazionale, che però si è sempre vista scavalcata a favore di realtà metropolitane molto più importanti. Finalmente vi è stata una netta in versione di tendenza. Oggi che rivesto un ruolo di Governo, siamo riusciti finalmente a dare alcune delle risposte che il Tribunale chiede da tempo. Anche quando facevo ancora l'avvocato, quotidianamente venivo incalzato dal Presidente del Tribunale che rivendicava il diritto di vivere in condizioni agevoli sul proprio profilo lavorativo e quindi con il condizionamento anche d'estate, e infine di un intervento sui locali che ospitano il Giudice di Pace”.

“Questo è un lavoro che io ho seguito convintamente perché chiaramente il benessere fisico di tutti i lavoratori della giustizia, quindi i magistrati, gli avvocati, il personale di cancelleria, gli utenti, è qualcosa che il Ministero si deve porre come obiettivo – ha esordito il Direttore Generale dei beni e dei servizi del Ministero della Giustizia Stefano De Michele -. Così come mettiamo a posto i pavimenti per far sì che uno non inciampi quando entra, che non ci faccia causa, giustamente allo stesso modo dobbiamo evitare che la gente si possa sentire male per il caldo o per il freddo eccessivo nei nostro locali. Io spero bene potrò tornare qui a fare festa quando l'opera sarà compiuta, e non temo che se si inizierà subito con il progetto esecutivo, la sua validazione, la gara per l'impresa e i lavori, chiaramente attenzionati dal Comune, si riuscirà in un tempo assai ragionevole a dotare finalmente i plessi di giustizia di quel comfort a cui hanno diritto”.

Il Presidente dei tribunale Paola Rava ha ringraziato tutti per l'interessamento: “Tutto questo è stato possibile grazie a una assolutamente positiva sinergia e collaborazione tra gli enti, cioè tra il Ministero della Giustizia e il comune di Biella, Vi ringrazio a nome di tutti i lavoratori che hanno avuto l'opportunità di essere in questo territorio e anche per il giudice di pace che ha sede proprio in questo palazzo storico. E' molto importante l'intervento che si andrà a realizzare, oltre che dal punto di vista estetico, strutturale e funzionale, anche proprio per le normative in materia di salute dei loro lavoratori”

Il Comune al momento sta lavorando ai progetti: “Noi ci impegneremo sicuramente a velocizzare tutte le pratiche e i lavori, per raggiungere l'obiettivo il più presto possibile”, ha invece esordito l'assessore ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini.

Presenti al momento della firma della convenzione anche l'assessore al Bilancio Amedeo Paraggio e l'assessore all'Istruzione Livia Caldesi.