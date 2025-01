Giorno Memoria, Pichetto: "Conservare ricordo e respingere odio estremista"

Roma, 27 gennaio – “La Giornata della Memoria serve a conservare forte e nitido il ricordo di un periodo buio per la nostra Europa. La libertà e la dignità umana vanno sempre affermate e difese: ciò a fronte di una continua recrudescenza di un estremismo incomprensibile che vorrebbe riportare drammaticamente indietro le lancette della storia. A queste farneticazioni dobbiamo rispondere con fermezza, respingendo l’odio e coltivando la Memoria. Voglio esprimere alla Comunità Ebraica, oggi come in ogni momento, il mio sentimento di sincera vicinanza”. Lo dichiara, nel Giorno della Memoria, il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.