A Sordevolo gli Alpini incontrano i cittadini, svelate novità e attività aspettando l'Adunata 2025

Sabato 25 gennaio il gruppo Alpini di Sordevolo, in occasione della prossima Adunata Nazionale, ha indetto un incontro con lo scopo di rendere partecipe la popolazione. Sono state rese note le aree interessate ad accampamenti, sosta, parcheggi ed un primo programma di attività che interessano il paese.

Molte le richieste di informazioni, sia per i giorni di Adunata a Biella città, ma anche per il desiderio di poter collaborare per l'ottima riuscita in tutte le fasi previste. Il gruppo proseguirà tali incontri al fine di poter rendere partecipe ed informare in modo corretto e costante la popolazione sullo stato d'avanzamento.

E' stato inoltre presentato l'evento "Cori verso l'Adunata" organizzato i cori Genzianella e Campagnola presso la Chiesa Parrocchiale di Sordevolo sabato 29 marzo, alle 21.