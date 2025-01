Paesi intelligenti, GAL Montagne Biellesi: "Costruiamo il futuro di Serra e Valle Elvo".

Dopo il successo degli incontri precedenti, l'Unione Montana Valle Elvo e Serra, in collaborazione con il GAL Montagne Biellesi, organizza un nuovo appuntamento nell'ambito del percorso “COSTRUIAMO PAESI INTELLIGENTI! Verso una strategia degli Smart Villages in Valle Elvo e Serra”. L’evento si terrà sabato 25 gennaio ore 9.00 presso il Centro Polivalente di Netro, con una mattinata interamente dedicata alle associazioni e alle imprese del territorio.

Un incontro per le realtà locali

Dopo aver lavorato a stretto contatto con le amministrazioni comunali, questo evento pone al centro il ruolo cruciale delle associazioni e delle imprese, favorendo il dialogo e la co-creazione di idee per il futuro della Valle Elvo. Sarà un’occasione per approfondire le sfide e le opportunità offerte dalla strategia Smart Villages, con particolare attenzione ai temi della sostenibilità, della digitalizzazione e della valorizzazione del territorio.

Il programma della mattinata

L'incontro sarà un laboratorio partecipato che muovendo dai bisogni, desideri e priorità già emerse nel corso degli incontri precedenti, raccoglierà le idee, le visioni e i contributi dei partecipanti, attraverso tavoli tematici dedicati a temi chiave come la valorizzazione delle risorse locali, il turismo sostenibile, la gestione dei boschi, la partecipazione comunitaria e le alleanze educative. La mattinata si concluderà con la definizione delle priorità territoriali emerse durante i lavori e un aperitivo conviviale.

Partecipa anche tu

L’evento è aperto a tutte le associazioni, imprese e realtà del territorio interessate a contribuire alla costruzione di strategie condivise per lo sviluppo locale. Per informazioni e iscrizioni: info@cmve.it Non mancare a questa occasione per far sentire la tua voce e costruire insieme il futuro della nostra valle!

Il contesto locale ed europeo

L’iniziativa prende ispirazione dalle politiche della Commissione Europea volte a promuovere una visione a lungo termine per le zone rurali dell'UE, ribadendo l'importanza delle comunità rurali per la costruzione di un'Europa sociale forte, equa, inclusiva e ricca di opportunità, recepite in Italia attraverso la PAC. In particolare, la strategia Smart Villages, che sarà attuata dal Gal Montagne Biellesi attraverso la misura SRG07, intende realizzare percorsi di sviluppo a lungo termine, che si fondano sul coinvolgimento e la partecipazione degli attori locali pubblici/privati e della cittadinanza locale, nel determinare e costruire soluzioni politiche e investimenti condivisi, per rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale.

Che cosa sono gli Smart Villages?

Sono comunità in zone rurali o montane che sviluppano soluzioni intelligenti per affrontare le sfide nel rispettivo contesto locale e che, a partire dai punti di forza e dalle opportunità presenti in loco, avviano un processo di sviluppo sostenibile dei loro territori. Si affidano a un approccio partecipativo per sviluppare e attuare strategie che migliorino le loro condizioni economiche, sociali e ambientali, in particolare promuovendo l’innovazione e sfruttando le soluzioni offerte dalle tecnologie digitali. I Paesi intelligenti traggono vantaggio dalla cooperazione e da alleanze con altre comunità e attori in zone rurali e urbane. L’avvio e l’attuazione di strategie di Villaggio intelligente possono basarsi su iniziative esistenti ed essere finanziate con fondi provenienti da svariate fonti pubbliche e private. Smart Rural 21 (Prima Azione Preparatoria sulle Zone Rurali Intelligenti nel XXI Secolo)

Di seguito il programma dell’incontro