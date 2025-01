Il Colle della Barma nelle foto d’archivio, sulle vie della processione di Oropa

L’immagine di oggi è conservata nel fondo Luigi Borsetti ed è stata scattata per il concorso sulla montagna d’inverno organizzato a Biella dal T.C.I. in collaborazione con la sezione del C.A.I. di Biella. Ritrae il Colle della Barma, un valico alpino delle Alpi Biellesi situato tra la Provincia di Biella e la Valle d'Aosta, che collega la Valle Cervo con la Valle del Lys, ed in particolare il Santuario di Oropa con Fontainemore.

Il termine Barma (o Balma) indica in patois valdostano un riparo sotto una roccia o una caverna. Il passo si apre a 2.257 m tra il Monte Rosso e la Punta della Barma e fa parte del crinale che dalla Punta Tre Vescovi prosegue verso sud dividendo il Biellese dalla Valle del Lys.

L'accesso avviene per una mulattiera lastricata da Oropa o dalla frazione Pillaz di Fontainemore. A ovest del colle si trova la conca che racchiude il Lago della Barma inclusa nella Riserva naturale Mont Mars, mentre ad est del valico, al Pian di Ceva cinque croci metalliche ricordano altrettanti alpinisti valdostani che morirono sotto una slavina.

Per il colle della Barma passa la processione da Fontainemore a Oropa.