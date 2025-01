Ciclabili e viali alberati come biglietto d'ingresso a Biella, la nuova scommessa di Palazzo Oropa

Viali alberati, piste ciclabili e pedonali e rain gardens alle porte d'ingresso della città, sono la nuova scommessa dell'amministrazione Olivero. Con la partecipazione al bando regionale Forestazione Urbana per il quale sono stati messi a disposizione dei Comuni piemontesi 8 milioni di euro, Palazzo Oropa punta a riqualificare l'asse Sud di via Trossi e Corso Europa, con un progetto del valore di 2 milioni 500 mila euro.

Ad interessarsi al bando sono gli assessori ai Bandi Giacomo Moscarola e ai Lavori Pubblici Cristiano Franceschini. "L'assessore Moscarola ha trovato i fondi - spiega Franceschini - e assieme ora stiamo lavorando per portarci il risultato a casa". "Scopo del progetto - spiega Moscarola - è riqualificare l'ingresso della città con un occhio di riguardo alla mobilità sostenibile e anche al mutamento del clima".

Cosa prevede il progetto? Si torna a parlare di piste ciclabili, quindi mobilità sostenibile. In particolare l'asse di strada interessato dalla riqualificazione è quello compreso tra la rotonda davanti alla stazione San Paolo e quella nei pressi dell'ex Gardenville.

Nel primo tratto, lungo via Trossi, sono previste sia lungo il lato destro che quello sinistro marciapiedi, piste ciclabili e al centro e a bordo strada andando verso la Trossi viali alberati e rain gardens, ovvero cespugli di piante adatte al fitoclima particolarmente rustiche e adattabili ai ristagni d'acqua e in grado di filtrare le acque piovane e ridurre gli agenti inquinanti. Il progetto prevede anche un parcheggio in direzione Trossi sulla destra, e il completo rifacimento del parcheggio della stazione: via l'asfalto sarà messa una pavimentazione permeabile e aiuole alberate.

In Corso Europa, nel primo tratto fino alla rotonda all'imbocco con la Trossi, al centro del tratto di strada saranno piantati nuovi alberi, mentre ai lati ancora marciapiede e pista ciclabile oltre che rain gardens. Nel secondo tratto di Corso Europa, dalla rotonda del Globo a quella dell'ex Gardenville, al centro della strada verrà tolto il New Jersey e sarà messo un guard rail in legno e corten. La pista ciclabile in questo caso che arriva dal tratto precedente sarà fatta deviare dentro all'area esterna del centro commerciale Gli Orsi.

Grandi novità sono anche gli attraversamenti pedonali che saranno realizzati nei pressi del Globo, dove oggi molte persone attraversano pericolosamente per recarsi al centro commerciale Gli Orsi.