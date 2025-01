Una piccola “Ferrari” contro le fratture al femore al Maria Vittoria, l’ospedale che ne tratta 400 all'anno VIDEO

Una “piccola” Ferrari per combattere le fratture al femore, nell’ospedale, il Maria Vittoria, che ha il pronto soccorso con il più alto numero di passaggi della Città Metropolitana e quello - escludendo il CTO - che tratta il maggior numero di pazienti con traumi di questo tipo (ne conta in media 400 all’anno, secondo in tutto il Piemonte).

È l’intensificatore di brillanza donato questa mattina, martedì 21 gennaio, al nosocomio di via Cibrario, dalla Fondazione La Stampa - Specchio dei Tempi, e che arrivano dalla generosità dei piemontesi. Questo strumento permette la riduzione e sintesi delle fratture di femore, in particolare nei pazienti anziani e fragili.Al taglio del nastro erano presenti gli assessori regionali al Sociale Maurizio Marrone e alla Programmazione Economica Andrea Tronzano con i direttori Michele Morandi e Gianluca Collo.

A rappresentare la Fondazione il consigliere delegato Andrea Gavosto che questa mattina ha tagliato il nastro nel giorno della consegna della nuova apparecchiatura. Il Maria Vittoria rappresenta un fiore all’occhiello per interventi tempestivi e cure di eccellenza per i pazienti più vulnerabili.“La donazione dell’intensificatore di brillanza all’Ospedale Maria Vittoria - ha commentato Gavosto - rappresenta il nostro sostegno concreto a una struttura di eccellenza, che ogni giorno si prende cura con dedizione dei più fragili. Con questo gesto, vogliamo contribuire a migliorare le cure e ribadire il nostro impegno verso un sistema sanitario sempre più umano ed efficiente.

”Prima del taglio del nastro il macchinario è stato benedetto dal cappellano dell’ospedale Don René. “Riceviamo questa donazione - ha dichiarato il direttore della struttura complessa di Ortopedia e Traumatologia del Maria Vittoria - Questo strumento identifica un’attenzione nei confronti dei pazienti fragili anziani che non infrequentemente sono dimenticati. Fare bene il lavoro del medico vuol dire rendere o normali le cose eccezionali o fare in maniera eccezionale le cose normali. Noi oggi ci concentriamo su questa seconda ipotesi. Gli anziani hanno costruito l’Italia e nei loro confronti abbiamo il debito di doverli dare una sanità di eccellenza”.

“Si tratta di un’apparecchiatura che permette una precisione elevata dal punto di vista interventistico, consentendo, in particolare, un miglioramento nel trattamento delle fratture di femore - ha poi aggiunto il dottor Michele Morandi - Rispecchia l’impegno intrapreso dall’ASL Città di Torino in questi anni nel mantenere il Presidio costantemente all’avanguardia tecnologica, in attesa della realizzazione del nuovo Ospedale. Desidero ringraziare la Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi e la Regione Piemonte, che ci supportano sempre nel nostro processo di miglioramento; ringrazio anche il Personale di tutto l’Ospedale Maria Vittoria ed in particolare tutto lo Staff della Struttura del dott. Collo, che con la dotazione di questa strumentazione non potrà che migliorare ciò che già per noi rappresenta un’eccellenza, ovvero la cura e l’attenzione alla fragilità anche in campo ortopedico”.

“Nella nostra società - ha affermato l’assessore Marrone - la popolazione anziana cresce ed è giusto che di pari passo aumentino anche le attenzioni verso di essa. Uno strumento come questo aggiunge speranza nel futuro ed è la testimonianza di come il privato sociale e le istituzioni possano fare squadra in maniera positiva”.