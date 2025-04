IFTS 2025, Regione Piemonte stanzia 2,5 milioni per la formazione tecnica superiore

Approvati dalla Regione Piemonte i nuovi percorsi IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) per il 2025, finanziati con 2,5 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo. Corsi gratuiti e progettati in collaborazione con le imprese locali, per formare figure professionali altamente specializzate e favorire un inserimento lavorativo rapido e qualificato.

Gli IFTS sono corsi annuali di 800 ore, organizzati da scuole, agenzie formative, università e aziende, che rilasciano un certificato di specializzazione tecnica superiore valido a livello nazionale. Oltre il 30% delle ore si svolge in azienda, anche tramite stage all’estero, e almeno la metà della formazione è affidata a esperti provenienti dal mondo del lavoro. I corsi riguardano settori chiave come: progettazione industriale, marketing territoriale, amministrazione aziendale, logistica, informatica medica, edilizia innovativa, scenografia, artigianato Made in Italy, impiantistica e gestione database.

Possono iscriversi giovani e adulti con diploma di scuola superiore o professionale. Ammessi anche coloro che hanno completato il quarto anno o possiedono competenze acquisite in precedenti esperienze formative o lavorative, previa verifica da parte dell’ente formativo.

Elena Chiorino, vicepresidente Regione Piemonte: “Formazione strategica per l’occupazione. “Con gli IFTS offriamo una formazione tecnica mirata e di qualità – afferma l’assessore Elena Chiorino –. È un investimento strategico sul saper fare, che mette in connessione formazione e lavoro per dare risposte concrete alle esigenze del nostro sistema economico.”