Valdilana promuove le sue scuole superiori

L'amministrazione comunale di Valdilana promuove le scuole superiori presenti sul territorio.Tre le realtà presenti Liceo delle Scienze Applicate del Cossatese e Vallestrona: Un percorso che unisce scienza e tecnologia per formare i protagonisti del futuro. Grazie a un forte focus sulle discipline Stem (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e alle attività pratiche in laboratorio, gli studenti acquisiscono competenze avanzate e un approccio metodico alla risoluzione dei problemi. La recente introduzione del corso tessile, sviluppato in collaborazione con le aziende del territorio, aggiunge un’opportunità unica per chi desidera esplorare il mondo dell’innovazione industriale.

Istituto Bona – Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale: Una scelta ideale per chi ha a cuore il benessere degli altri. Questo istituto prepara i giovani a carriere nell’ambito sociale e sanitario, con un forte focus su inclusione, solidarietà e cura delle fragilità. Gli studenti partecipano a laboratori e attività pratiche che li preparano per ruoli come educatore professionale, assistente sociale, psicologo o Infermiere.

Gae Aulenti istituto alberghiero è ideale per chi sogna una carriera nel mondo dell’ospitalità e della ristorazione. Con percorsi specializzati in sala, cucina e accoglienza turistica, l’istituto forma professionisti capaci e appassionati, pronti a distinguersi nel settore. Le attività laboratoriali settimanali e gli stage in strutture selezionate garantiscono una formazione pratica e orientata al lavoro.

Il sindaco Mario Carli commenta: «Le scuole di Valdilana dimostrano come un piccolo territorio possa offrire grandi opportunità. Gli studenti trovano qui un ambiente stimolante e ricco di possibilità, con percorsi educativi che valorizzano il talento di ciascuno»