L'Unità dei cristiani celebrata a Biella nella chiesa evangelica della Riconciliazione FOTO e VIDEO

Nel pomeriggio di oggi sabato 18 gennaio nella chiesa evangelica della Riconciliazione a Biella si è svolto l’ormai tradizionale momento di preghiera ecumenica per l’unità dei cristiani. Presenti oltre al pastore evangelico Alberto Antonello, la pastora Valdese Joylin, il Vescovo Roberto Farinella, don Guido della Comunità di Bose.

L'occasione è stata data dalla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, che si svolge dal 18 al 25 gennaio.

Il tema – che come sempre è stato scelto a livello mondiale del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani e il Dipartimento Fede e Costituzione del Consiglio Ecumenico delle Chiese – quest’anno è “Credi tu questo?” dedicato al 1700° anniversario del I Concilio Ecumenico, tenutosi a Nicea nel 325 d.C.



Aspetto particolarmente significativo per la nostra realtà biellese è che quest’anno i testi-guida per le celebrazioni a livello mondiale sono stati elaborati dalla Comunità monastica di Bose in collaborazione con gli organismi vaticani ed ecumenici.