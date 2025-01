Primo passo verso la maxi-agenzia turistica dell'alto Piemonte

Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Ravasio della Provincia del Verbano Cursio Ossola un incontro aperto agli operatori turistici e ai rappresentanti delle istituzioni locali per discutere le prospettive relative alla proposta di fusione delle ATL del quadrante da cui nascerà la maxi-agenzia con il Distretto dei Laghi, Novara, Vercelli e Biella. L'incontro ha visto la partecipazione di numerosi esponenti del settore e amministratori locali, confermandosi un momento di confronto significativo su un tema di grande rilevanza per il futuro del turismo regionale.

L'assessore regionale al Turismo, Marina Chiarelli, ha aperto i lavori illustrando le linee guida e i principi alla base di questo progetto di riorganizzazione, evidenziando come l’obiettivo principale sia quello di «migliorare l’efficienza gestionale e promuovere una strategia unitaria per valorizzare al meglio le eccellenze del territorio». «La creazione di una maxi-agenzia turistica per l’Alto Piemonte rappresenta un passo strategico per rafforzare la competitività del territorio a livello nazionale e internazionale. Una governance unitaria consentirà di ottimizzare le risorse, creare sinergie efficaci tra i diversi attori locali e promuovere una narrazione coerente delle nostre eccellenze. L’obiettivo è valorizzare le peculiarità di ogni area, potenziando al contempo l’attrattività complessiva del quadrante. Questo percorso non mira solo a una riorganizzazione amministrativa, ma a una crescita condivisa che tenga conto delle esigenze di tutti gli operatori turistici e delle comunità locali» ha dichiarato l’assessore Marina Chiarelli. All’incontro erano presenti i soci del Distretto Turistico del Laghi, i sindaci dei principali comuni dell’area, operatori privati e rappresentanti del settore turistico. Il presidente del consiglio di amministrazione del distretto turistico dei laghi Francesco Gaiardelli ha confermato l'intenzione di procedere nel rispetto delle indicazioni ricevute e di mantenere un approccio istituzionale.

«Abbiamo valutato la ricevibilità della proposta e, alla luce di quanto emerso durante l'incontro odierno, procederemo all’indizione di un'assemblea straordinaria già oggi per chiamare a esprimere la posizione di tutti i soggetti coinvolti, con un voto chiaro e trasparente». Tra gli interventi, quello del sindaco di Omegna, Daniele Berio che ha manifestato sostegno al progetto, sottolineando le opportunità di sviluppo che potrebbe generare per l’intero territorio. Sono intervenuti anche il sindaco di Orta San Giulio, Giorgio Angeleri e il sindaco di Verbania Giandomenico Albertella dichiarando il proprio sostegno alle linee guida presentate del progetto. Nel pomeriggio è prevista una riunione del Consiglio di Amministrazione del Distretto per analizzare i contenuti emersi dall'incontro e predisporre l’assemblea straordinaria dei soci. L’assessore Chiarelli ha ribadito la propria disponibilità al dialogo, annunciando nuovi incontri sul territorio per approfondire ulteriormente la questione e garantire la massima trasparenza: «Il confronto con le comunità locali è imprescindibile per costruire un progetto realmente condiviso che risponda alle esigenze degli operatori e valorizzi le risorse straordinarie del Piemonte» ha dichiarato.

All’incontro hanno partecipato diversi enti locali come i Comuni di Arona, Verbania, Baveno, Orta San Giulio, Domodossola, Cannobio, Varzo, Gravellona Toce, Bognanco, Stresa, Santa Maria Maggiore e Mergozzo. Presenti anche la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e la Provincia di Novara, insieme alle Unioni Montane Alta Ossola, delle Valli dell'Ossola, del Cusio e del Mottarone, e della Valle Vigezzo. Tra le realtà legate al turismo, il Consorzio Lago Maggiore Holidays, l'Unione Turistica Lago d’Orta e l’Associazione Turistica Pro Loco Formazza. Non mancano le imprese private come DomoBianca Srl, San Domenico Ski Srl, Camping Village Isolino Srl e Malù Srl, l’Ente Parco Nazionale Val Grande e l’Unione Industriale del Verbano Cusio Ossola.