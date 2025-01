Oliviero Toscani, il suo tesoro è nelle mani del Politecnico di Torino: dal 2027 disponibili oltre un milione di immagini.

“ Non avrei mai pensato che il mio lavoro potesse diventare di interesse pubblico e sono molto onorato che interessi una rete di biblioteche. Tutto questo è totalmente in linea con il mio punto di vista sull’arte che deve essere accessibile e democratica ”. Così parlava il grande fotografo Oliviero Toscani sulla collaborazione con il Politecnico di Torino : iniziata nel 2023, oggi i suoi primi risultati grazie all’attività svolta nei laboratori Systemic Design Research Education Center (SYDERE) e Artificial Intelligence Hub (AIH) .

"In questo momento di dolore per la sua prematura scomparsa, il Politecnico ricorda il grande fotografo con commossa gratitudine per la fiducia che ha dimostrato nei confronti dell’Ateneo affidandogli questo importantissimo progetto per la conservazione e la diffusione della sua opera", si legge in una nota diffusa dall'Università.