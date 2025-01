"Sei Bellissima", Magnano mantiene alto il livello di attenzione sul tema della violenza sulle donne

Passato il 25 novembre, il Comune di Magnano mantiene alto il livello di attenzione sul tema della violenza sulle donne ricordando settimanalmente sui social una delle 25 frasi del progetto 'Sei bellissima' pensato dall'amministrazione e attuato insieme a Fuoriprogramma.

Questa quella di questa settimana: "Un colore mi può incantare, uno sguardo mi può fare innamorare, un sorriso fa sperare", Monica Vitti.

Il progetto vede le parole di 25 donne del territorio, scritte o tratte da citazioni, trasformate in manifesti colorati affissi lungo le strade e nelle frazioni del comune, con un'installazione speciale accanto alla chiesa.

L'iniziativa vuole trasmettere un messaggio di civiltà e rispetto in modo immediato e visibile, sensibilizzando il pubblico su un tema quotidianamente drammatico.

Fuoriprogramma, fondato due anni fa, utilizza l’arte per coinvolgere la comunità di Magnano, organizzando mostre nella Chiesa di Santa Marta per promuovere riflessioni sulla realtà e problematiche attuali. "Sei bellissima," con i suoi poster colorati, rappresenta un segnale di rifiuto verso la violenza di genere e una speranza di cambiamento, ricordando al pubblico la necessità di non assuefarsi a notizie di tragedie quotidiane.