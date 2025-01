Coggiola fissa gli obiettivi del 2025

Nell'ultimo consiglio comunale l'amministrazione di Coggiola ha posto i prossimi obiettivi con l'approvazione del Dup (documento unico programmatico).

Si tratta di progetti per i quali il Comune punta a ottenere i contributi necessari per avviare i lavori. "Nel Dup sono state inserite le attività che vogliamo portare avanti - ha spiegato in consiglio il sindaco Paolo Setti -. Stiamo parlando dell'area camper, del cimitero degli animali e del rifacimento del campo sportivo". Ma ci sono anche altri obiettivi: un nuovo scuolabus, la sistemazione del cimitero di Viera, la messa in sicurezza della strada di Fervazzo oltre al recupero della Villa.