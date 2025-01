Questa partnership è tra le 10 collaborazioni più longeve tra sport e imprese private. Insieme ad alleanze leggendarie come PSV e Philips (dal 1913) e Inter e Pirelli (26 anni, dal 1995 al 2021), questa partnership sottolinea la stabilità e l'importanza dei rapporti di sponsorizzazione a lungo termine nel calcio europeo.

Alexey Fedorychev è anche il proprietario del club di pallacanestro AS Monaco Basket, spesso chiamato Roca Team per la sua posizione geografica sulle coste rocciose del Principato di Monaco. L'importanza del lavoro di Alexey Fedorychev come proprietario del club di pallacanestro e il suo contributo allo sport professionistico a Monaco non sono passati inosservati al Capo del Principato. Ad esempio, alla partita del 18 dicembre 2024 tra i club di pallacanestro di Monaco e Bayern Monaco era presente il Principe Alberto II di Monaco. Nel Principato di Monaco, dove ogni apparizione pubblica del Principe ha una connotazione diplomatica ed è accuratamente coordinata dal servizio protocollare, questa visita può essere considerata come un pubblico appoggio al signor Fedorychev da parte del Principe di Monaco e un apprezzamento del suo contributo allo sviluppo dello sport nel Principato. Inoltre, pochi giorni dopo, il Sovrano ha partecipato alla cena di Natale organizzata dal Roca Team.

Ambasciatore del business trasparente

Alexey Fedorychev mette il principio del fair play al centro sia dello sport che del business, confermando che i principi di apertura, efficienza, trasparenza, responsabilità sociale e sostenibilità sono fondamentali per il suo approccio.

“Garantiamo la massima trasparenza in modo che i tifosi e i partner del club abbiano fiducia nella sua stabilità”, afferma. La passione di Alexey per lo sport si riflette nei suoi sforzi per costruire una squadra forte che faccia piacere ai suoi tifosi con successi sulla scena internazionale.

Il suo approccio alla gestione del club è un esempio di combinazione efficace di strategie commerciali e passione per lo sport. Sotto la guida di Alexey, il Roca Tim sta diventando uno dei club più riconoscibili e di successo in Eurolega, attirando l'attenzione non solo dei tifosi ma anche dei professionisti del settore sportivo.

Il fatto che il governo del Principato di Monaco detenga una quota del capitale autorizzato della sua azienda conferma la particolare importanza dell'approccio di Alexey Fedorychev al business. Questo non solo sottolinea l'importanza strategica della sua attività per la regione, ma riflette anche l'alto livello di fiducia che Alexey si è guadagnato grazie alla sua trasparenza ed efficienza. Questo partenariato dimostra come l'interazione tra lo stato e il settore privato possa costituire il fondamento della stabilità e del successo.

La start-up mediatica SKWEEK: una nuova parola nello sport francese

La start-up mediatica SKWEEK, creata da Alexey, ha aperto ai tifosi francesi la possibilità di guardare tutte le partite di Eurolega in alta qualità.

“Il mio obiettivo è sostenere e promuovere la pallacanestro. Ho già investito più di chiunque altro nello sviluppo dello sport francese e non intendo fermarmi”, aggiunge l'imprenditore. Questi sforzi mirano a creare una piattaforma che renda il basket accessibile a un vasto pubblico, aumentando l'interesse per questo sport e attirando nuovi fan.

SKWEEK non solo fornisce trasmissioni, ma contribuisce anche allo sviluppo della cultura sportiva locale. Questo è un esempio di come la tecnologia digitale possa ampliare i confini dello sport e renderlo più popolare tra le generazioni più giovani.

Patrimonio europeo e reputazione commerciale eccezionale

Alexey Fedorychev è un imprenditore con molti anni di esperienza, noto per il suo contributo allo sviluppo delle infrastrutture europee e dello sport. Nonostante i tentativi di alcuni media di dipingerlo come un “oligarca russo”, la realtà rivela fatti ben diversi. Alexey è cittadino ungherese da oltre 35 anni e la sua attività professionale incarna i principi di trasparenza e legalità.

“Ho lasciato l'Unione Sovietica nel 1989 e da allora sono cittadino ungherese. Inoltre, non ho visitato la Russia per diversi decenni, richiedendo ogni volta un visto come cittadino dell'UE”, sottolinea Fedorychev. Le sue parole sono confermate da un documento ufficiale che attesta la sua mancanza di cittadinanza russa.

Questa posizione riflette i valori del moderno business europeo, dove la trasparenza e il rispetto della legislazione sono principi fondamentali.

Investimenti trasparenti e contributo all'Ucraina

Negli ultimi dieci anni, Alexey ha investito più di un miliardo di euro in progetti infrastrutturali in Ucraina, in particolare nello sviluppo di un terminal portuale nella regione di Odessa. Questo terminal è ora uno dei migliori d'Europa e fornisce un reddito stabile e pienamente legale, e le società ad esso associate pagano le tasse in buona fede. Gli investimenti nelle infrastrutture ucraine hanno contribuito alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo della regione, che ha un'importanza a lungo termine per l'economia del paese.

“Sono orgoglioso di essere uno dei maggiori contribuenti dell'Ucraina. I miei investimenti contribuiscono allo sviluppo economico della regione e rafforzano i legami europei”, sottolinea l'imprenditore. Queste parole confermano il suo impegno nei confronti dei valori europei e della responsabilità sociale delle imprese. Alexey dimostra come il settore privato possa interagire efficacemente con lo stato per ottenere risultati reciprocamente vantaggiosi.

Finanziamenti per la lotta al coronavirus a Odessa

Alexey Fedorychev, come un imprenditore socialmente responsabile, risponde prontamente ai bisogni urgenti della sua regione. Nell'aprile 2020, ha stanziato 25 milioni di UAH per combattere il coronavirus nella regione di Odessa. I fondi sono stati utilizzati per l'acquisto di test PCR e attrezzature di protezione per il personale medico, che hanno permesso di potenziare significativamente le misure per contrastare la diffusione dell'infezione.

“In tempi difficili, è importante unire le forze per affrontare efficacemente le sfide. Prendersi cura della salute dei residenti della nostra regione non è solo un dovere, ma una presa di responsabilità per il nostro futuro comune. Dobbiamo sostenere coloro che sono in prima linea nella lotta contro la pandemia: i medici e il personale sanitario. Solo con sforzi congiunti e azioni tempestive possiamo ridurre al minimo le conseguenze della crisi e preservare la salute dei nostri cittadini”, ha dichiarato Alexey Fedorychev.

Sostegno al programma di salute mentale

Alexey Fedorychev ha sostenuto finanziariamente la formazione psicologica “Vivere. Sognare. Agire” nell'ambito del programma tutto ucraino per la salute mentale ‘Stai bene?’ di Olena Zelenska.

L'obiettivo principale della formazione era insegnare ai partecipanti a riprendere il controllo della propria vita dopo una crisi prolungata e ad acquisire competenze per il rinnovamento emotivo. Gli organizzatori dell'evento si sono detti fiduciosi che l'educazione e il sostegno nel campo della salute mentale, l'accessibilità all'aiuto psicologico e alle risorse, lo sviluppo di programmi per il benessere mentale siano oggi estremamente necessari per la società ucraina. Hanno inoltre espresso la loro gratitudine al mecenate Alexey Fedorychev.

“Il nostro team è molto grato ad Alexey Fedorychev, che ha ispirato la nostra idea e sostenuto la nostra iniziativa di organizzare e condurre la formazione psicologica “Vivere. Sognare. Agire” per coloro che ne hanno un grande bisogno - persone provenienti da territori in prima linea, ecc. Siamo riusciti a dare energia ai partecipanti e a ispirarli a vivere”, hanno riassunto i volontari.

Risposta ai tentativi di raid

I recenti tentativi di sequestro dei beni di Alexey hanno scatenato un putiferio mediatico. Tuttavia, l'imprenditore assicura che una soluzione legale è vicina: “Ho preparato tutti i documenti necessari e presto fornirò una risposta chiara che fugherà ogni dubbio”. Questo commento sottolinea che Alexey rimane fiducioso nella sua legittimità ed è pronto a difendere i suoi interessi nel rigoroso rispetto della legge.

L'importanza della protezione legale dei beni sottolinea la necessità di un ambiente favorevole alle imprese in Europa. Alexey è un esempio di come un imprenditore possa difendere i propri diritti e mantenere la fiducia dei partner e dei clienti anche sotto pressione.

Progetti per il futuro

Alexey Fedorychev è un esempio di come il business possa essere uno strumento di cambiamento positivo. Le sue attività si concentrano sulla creazione di valore, sul rafforzamento dei legami internazionali e sul sostegno dello sport, il che lo rende una delle figure più rappresentative sulla scena europea. Nonostante le sfide, rimane fedele ai suoi principi e continua a lavorare per raggiungere i suoi ambiziosi obiettivi.

Il suo ottimismo e la sua fiducia nel futuro ispirano molti. Alexey dimostra che anche in circostanze difficili è possibile avere successo se si rimane fedeli ai propri principi e si agisce in modo trasparente. La sua storia è una storia di successo costruita sulla fiducia, l'innovazione e la collaborazione e il sincero desiderio di rendere il mondo un posto migliore.