Liceo Avogadro, chiuso il cantiere: da oggi rientrati in via Galimberti anche gli allievi delle quinte

Secondo il cronoprogramma i lavori antisismici al Liceo Avogadro di Biella in via Galimberti sarebbero dovuti terminare a giugno 2025. Motivo per cui i ragazzi delle quinte ospitati nella sede dell'ex Atap in via Macallè sarebbero dovuti rientrare a scuola a settembre. Se in diverse occasioni il termine dei lavori per motivi vari non viene sempre rispettato, il cantiere allo Scientifico di Biella sede centrale è invece un esempio in senso opposto: l'azienda ha infatti finito con largo anticipo, e i ragazzi sono rientrati in classe dopo le vacanze di Natale.

Soddisfatto anche il dirigente scolastico Mario Massazza, che sottolinea come in questi due anni ci sia stata la massima collaborazione tra tutti gli attori coinvolti. Il cantiere ha aperto a maggio 2023 e si sarebbe dovuto concludere a giugno 2025, mentre la sinergia tra scuola, Provincia con i propri uffici e l'azienda che ha lavorato nell'edificio, ha fatto sì che gli allievi delle quinte potessero concludere l'anno in sede. Il preside ringrazia anche gli stessi allievi e le famiglie, che hanno sopportato una situazione a volte non sempre semplice.

Al momento i circa 500 studenti della sede centrale sono tutti nella propria classe. Mancano ancora alcune rifiniture e la pulizia in alcune parti dello stabile, ma a breve sarà messa a loro disposizione anche la palestra.