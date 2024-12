Liceo Avogadro Biella , la globalizzazione corre su Instagram

L’assegnazione di un lavoro di approfondimento in gruppi sulla globalizzazione ha portato nella classe 2B del corso scientifico del Liceo “Avogadro” a risultati interessanti. Accanto alle più consuete presentazioni multimediali che illustravano aspetti positivi e negativi del fenomeno, infatti, sono stati realizzati un TG in cui la giornalista da studio, in video, lasciava la linea a compagni che in classe, dal vivo, proseguivano l’esposizione. Altri hanno pensato a un quiz multimediale a risposta multipla che, al termine dell’esposizione, permettesse di verificare il livello di apprendimento della classe. Il gruppo forse più creativo, però, è stato quello formato da Marina, Alessia, Vittoria e Giacomo.

“Fin da quando ci è stato assegnato il compito – dice Martina – abbiamo preso l’iniziativa in modo positivo, consultandoci tra noi per realizzare l’approfondimento richiesto”. “Con l’aiuto anche dell’intelligenza artificiale – proseguono Vittoria e Alessia – abbiamo aperto un profilo Instagram: @connessi.al.mondo per trattare l’argomento nel modo più efficace. Inizialmente abbiamo creato i post che introducessero e spiegassero le diverse questioni e a seguire abbiamo creato storie dove abbiamo anche posto domande e quiz ai followers. “Nella homepage – conclude Giacomo – abbiamo postato quattro immagini con le iniziali dei nostri nomi, ciascuna delle quali illustra un tema diverso. Il materiale sarà periodicamente aggiornato e vedremo se la globalizzazione made in Avogadro si procurerà un numero significativo di fan”.