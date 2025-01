Ginnastica ritmica, Pietro micca celebra i successi: Noemi Pasquadibisceglie viene premiata dal CONI.

Una giornata impegnativa quella del 18 dicembre per Pietro Micca che è stata occupata su due fronti, entrambi ugualmente importanti e significativi. In Accademia dello Sport il saggio di Natale della Ginnastica Ritmica ed Estetica ha creato l’occasione per un momento familiare in cui si sono fermate le attività per festeggiare insieme il Natale e mostrare alle famiglie tutto quello che le ginnaste hanno imparato in questa prima parte di anno sportivo. Il tema era quello de “La fabbrica di cioccolato” sul quale ognuno dei gruppi dal corso baby (3-6 anni), fino a quello delle agoniste, ha presentato un’esibizione con tutti gli elementi e le abilità apprese in questi primi tre mesi di attività.

Al termine dello spettacolo un momento simpatico con la sfida genitori-figli che ha occupato la scena con un percorso a tema ritmica, nel quale si sono sfidate le coppie ginnasta-genitore!

Nella stessa serata nell’auditorium di Città Studi è avvenuta la premiazione delle Benemerenze CONI, occasione in cui ogni anno si intendono valorizzare i protagonisti dello sport biellese. Tra questi era presente anche la ritmica di Pietro Micca con Noemi Pasquadibisceglie premiata per lo splendido risultato ottenuto alle Finali Nazionali Individuali Silver Winter Edition 2023 a Rimini, dove era stata capace di conquistare la medaglia d’oro nella finale di specialità del nastro.