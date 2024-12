Frazione in pericolo a Campiglia Cervo: abitazioni di Riabella avvolte dalle fiamme.

Sono degli ultimi minuti le immagini di alcune abitazioni di Riabella, frazione di Campiglia Cervo, avvolte tra le fiamme. L’incendio è divampato fra diverse strutture adiacenti, facendone crollare i tetti.

Sul posto stanno intervenendo le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, in arrivo quelle di Santhià. Gli operatori stanno ancora domando le fiamme e non si conoscono i dettagli dell’operazione; seguiranno aggiornamenti in merito.