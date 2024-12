Servizio Civile biellese, presentato il progetto 2025: “Comunità attive per i Giovani”.

È stato pubblicato il bando del Servizio Civile “Comunità Attive per i Giovani” che offre diversi posti sul territorio biellese. Il progetto, che inizierà a maggio 2025, si inserisce nel programma “Giovani per il Futuro: il Piemonte di Domani” e prevede diverse attività volte a valorizzare il territorio e favorire la partecipazione attiva della comunità.

Il progetto mira a far conoscere il territorio biellese, le sue bellezze e tradizioni, a promuovere l'autonomia dei cittadini attraverso servizi informativi e supporto pratico.

Tra le principali attività vi sono: accoglienza e supporto in ufficio per il pubblico; promozione di eventi, servizi e risorse locali tramite social media e strumenti digitali; collaborazione nell'organizzazione di eventi culturali e informativi.

Di seguito le disponibilità:

- Centro Documentazione Ricetti di Candelo (2 posti)

- Comune di Cossato – Ufficio Cultura e Sport (3 posti)

- Informagiovani di Cossato (2 posti)

- Consorzio Sociale Il Filo da Tessere – Biella (1 posto)

- DocBi Centro Studi Biellese – Pray e Biella (1 posto)

Le domande devono essere inviate entro il 18 febbraio 2025. Per ricevere supporto nella compilazione della domanda, è possibile contattare il Servizio Civile al seguente numero: 366.214.6994.