Natale in Valdilana, è il giorno: si corre la Podistica di San Silvestro (foto di repertorio)

Atletica Trivero 2001 A.S.D organizza la 33° edizione della Classica Podistica di San Silvestro: l’evento si terrà a Valdilana, in località Trivero, sabato 28 dicembre alle 10.

La manifestazione agonistica regionale, tenuta in memoria di Franco Sartori, prevede un percorso su strada di 8,3 km. Al termine della gara verranno premiati gli assoluti maschili e femminili e infine distribuiti i premi di categoria per diverse fasce di età. Saranno disponibili servizi igienici e punti di ristoro per i partecipanti.

Durante la giornata è prevista, in contemporanea, una marcia a passo libera non competitiva di 4 km in collaborazione con la Pro Loco di Trivero.