Deposito rifiuti radioattivi: Pichetto, più tempo per le osservazioni dei comuni sulla CNAI.

Su impulso del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto, passa da trenta a sessanta giorni il tempo a disposizione dei comuni interessati per inviare osservazioni sulla Carta Nazionale delle Aree Idonee a ospitare il deposito nazionale di rifiuti radioattivi incluso in un parco tecnologico, oggetto di Valutazione Ambientale Strategica. Il termine sarebbe scaduto il 26 dicembre e verrà dunque posticipato di trenta giorni, per favorire la piena partecipazione delle amministrazioni alla procedura.