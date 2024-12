Da Emergenza Freddo alla Mensa de Il Pane Quotidiano: anche a Natale la solidarietà trova casa a Biella

“Anche a Natale e nei prossimi giorni di festa i servizi di assistenza e sostegno saranno a disposizione costante dei soggetti in difficoltà e più fragili della nostra provincia. Da qui l'invito a partecipare come volontari a questi momenti che incarnano perfettamente lo spirito natalizio d'amore e condivisione”. Parola di Marco Romano, presidente del Consorzio IRIS Biella, a proposito delle iniziative messe in campo da operatori, volontari e associazioni locali per render sereno e ancor più accogliente il momento del Natale alle persone in difficoltà.

Come riportato nelle scorse settimane, anche per il 2024 è stato messo in campo il piano di “Emergenza Freddo” per strappare ai mesi invernali più rigidi e freddi tutti coloro che sono privi di un tetto sulla testa. Un progetto che vede il comune di Biella capofila oltre al sostegno, tra gli altri, di Fondazione Cassa di Risparmio, in stretta collaborazione con le realtà del terzo settore, in partenariato con IRIS e CISSABO e il supporto di CRI Biella, Centro Territoriale per il Volontariato, ASL Biella, Gruppi di Volontariato Vincenziano, ACLI Biella e molti altri.

“Vengono seguite con attenzione queste situazioni critiche e tutto l'anno viene offerta assistenza e accoglienza – sottolinea il presidente Romano – Pensiamo solo allo sportello casa che agevola nella ricerca di un'abitazione senza dimenticare le attività che IRIS svolge a sostegno dei soggetti anziani e con disabilità, svolti in collaborazione con l'ASL proprio per favorire la domiciliarità. Ma è giusto ricordare che, nei momenti di difficoltà, ci si può sempre rivolgere ai nostri servizi”.

Un'altra realtà nota nel territorio, aperta ogni giorno dell'anno a pranzo, è la Mensa “Il Pane Quotidiano”, gestito dall'Associazione La Rete della Caritas Biella: qui trovano ospitalità, oltre agli operatori volontari, dalle 60 alle 90 persone al giorno, appartenenti ad ogni fascia d'età, in cerca di ristoro e di un piatto caldo. Un'affluenza destinata a crescere specialmente sotto le festività. Questi sono solo alcuni esempi di come la comunità biellese si metta all'opera per stare accanto e sostenere tutti coloro che, per varie ragioni, stanno vivendo un momento di profondo disagio sociale. A volte, basta veramente poco, un semplice gesto di amore fraterno, per rendere serena la vita di queste persone.